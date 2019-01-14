أمير مكة لرجال الأعمال: اتقوا الله واستثمروا في بلادكم (فيديو)

وجه الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رسالة لشركات القطاع الخاص في المملكة والمستثمرين من رجال وسيدات الأعمال قائلا: يا إخواني يارجال وسيدات الاعمال أرجوكم لا تنقلوا أموالكم إلى الخارج ولا تستثمروها هناك، اصرفوها واستثمروها في بلادكم، والله بلادكم أفيد لكم مليون مرة من الاستثمار خارجها”. جاء ذلك بعد جولة له مر خلالها على محافظات رابغ، خليص، الكامل.

وأضاف في مقطع فيديو نشره حساب إمارة مكة على “تويتر”: “انظروا إلى ما حصل لغيركم من قبلكم كيف أصبحوا بعد أن ذهبوا للخارج وكيف عادوا لتنمية استثماراتهم الدخلية، ثم يذهبون مرة أخرى، وأنا أقول عن ذلك أنه نقص في الفهم.. اتقوا الله في بلادكم وأنفسكم استثمروا في بلادكم، الدول العظمى الآن تتسابق إلى بلادكم وأنتم أحق”. واختتم: “إنهم يستثمرون في بلادكم وأنتم تستثمرون في بلادهم.. شيء غريب والله”.