مكافأة 100 ألف ريال لمن يعثر على العم سالم آل جريب

الوئام - الظهران - عوض آل عاطف

لليوم العاشر على التوالي، ما زال سالم علي آل جريب (80 عاما) مفقودا، رغم جهود كبيرة تبذل من الأسرة والشرطة للعثور عليه.

عبد العزيز آل جريب، نجل المفقود، روى القصة من البداية يقول إن والده فقد أثره منذ يوم السبت قبل الماضي بعد خروجه من المنزل الواقع في حي الروضة في الدمام، مؤكدًا أنه خرج في ساعة مبكرة (6:30) صباحا في غفلة من الأسرة وهو يعاني من أمراض مزمنة منها السكر والقلب، إضافة لإصابته بمرض ألزهايمر، فضلا عن معاناة والده بضعف البصر.

وأشار إلى أن الأسرة بمجرد فقدان والده بدأت في أعمال بحث ظلت مستمرة حتى ساعة متأخرة من مساء يوم السبت قبل الماضي، مضيفا أن العائلة بعدما بعثت رسائل مناشدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم فقدان والده، أبلغت قسم شرطة جنوب الدمام رسميا.

وذكر أن والده كان يرتدي أثناء خروجه من منزل العائلة ثوبا أسود اللون ومعطفا بني اللون، إضافة لاستخدام عصى لمساعدته على المشي، مؤكدا أن الأسرة على استعداد لتقديم مكافأة مالية بقيمة 100 ألف ريال للشخص الذي يجده ويعيده للأسرة.

وقال إن الأسرة تعمل جاهدة في سبيل وضع نهاية سعيدة لفقدان والده، موضحًا أن التعاطف الكبير الذي وجدته العائلة من الجميع يمثل بصيص أمل في سرعة العثور على المفقود خلال فترة قصيرة، مناشدا كل من يجد والده الاتصال بالأسرة متمنيا ألا يكون والده قد أصيب بمكروه.