الأميرة سيرين بنت عبدالرحمن تمثل السيدات للمشاركة في مزاين الإبل

الوئام-الرياض-مخلد العتيبي

أعلن نادي الإبل اليوم أسماء المسجلين في جائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل في جميع فئاتها والوانها والذي سينطلق منافساتها يوم الثلاثاء 30 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 5 فبراير 2019م

واظهرت كشوفات الأسماء مشاركة صاحبة السمو الملكي الأميرة سيرين بنت عبدالرحمن بن خالد آل سعود في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل وذلك بعدد من الفرديات في لون المجاهيم فئة الفردي دق وجل.

وتعد صاحبة السمو الملكي الأميرة سيرين بنت عبدالرحمن بن خالد آل سعود أول طفلة مشاركة من العنصر النسائي في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل وفي مزاينات الإبل للمرة الأولى.

ويعد والدها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن خالد بن مساعد آل سعود من أبرز ملاك الإبل المجاهيم النادرة واحد المشاركين والمشرحين الأقوياء للفوز في شوط المجاهيم 50، وقد حصد عدد من المراكز الأولى في المزاينات ومنها جائزة الملك عبدالعزيز للإبل في نسختها الأولى والثانية وكذلك في مزاين الظفرة بدولة الإمارات العربية المتحدة.