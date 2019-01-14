نادي الإبل يعلن روزنامة جائزة الملك عبدالعزيز للهجن

الرياض- مخلد العتيبي

أعلن نادي الإبل اليوم الإثنين، روزنامة جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن، والمزمع انطلاقه في 20 فبراير المقبل، ضمن أنشطة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة.

وتضمنت الروزنامة المعلنة، 3 سباقات قبل أشواط اليوم الختامي، سباقان افتتاحيان وسباق ختامي للرموز، ويبلغ عدد الأشواط الختامية 20 رمزا، فيما بلغ مجموع الأشواط 336 شوطا، توزعت على السباق الافتتاحي الأول 118 شوطاً، 118 وشوطاً للسباق الافتتاحي الثاني.

هذا ويفصل بين السباقين الافتتاحيين بأربعة أيام، لترك فرصة للملاك والمضمرين، لرفع جاهزية مطاياهم المشاركة.

وتنطلق الأشواط الختامية في 11 مارس المقبل، بعدد 164 شوطاً ختامياً، بينهما 20 شوطاً للرموز، على أن تختتم أنشطة المهرجان في 23 مارس المقبل، بأشواط رموز الحيل والزمول، من مسافة 8 كلم.