كوريا الجنوبية: لم نستورد نفطا إيرانيا في ديسمبر

الوئام-متابعات

أظهرت بيانات أولية من هيئة الجمارك الكورية أن كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط خام من إيران في ديسمبر ، مقارنة مع 1.1 مليون طن استوردتها قبل عام.

وأشارت البيانات إلى أن خامس أكبر مشتر للخام في العالم استورد ما إجماليه 12.4 مليون طن من الخام الشهر الماضي، مقارنة مع 13.2 مليون طن قبل عام.

ومن المقرر أن تنشر مؤسسة النفط الوطنية الكورية البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من النفط الخام الشهر الماضي في وقت لاحق هذا الشهر. وتعتبر بيانات المؤسسة هي المعيار الذي يستند إليه القطاع في حساب واردات كوريا الجنوبية من النفط.