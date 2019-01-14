واشنطن تندد بأنفاق حزب الله.. والبنتاجون تلوح باستخدام القوة ضد إيران

الوئام - متابعات

نددت وزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين، بممارسات مليشيا حزب الله المدعوم من إيران في لبنان وحفره أنفاقاً على الحدود مع إسرائيل وتخزين صواريخ وترسانة عسكرية.

وقال ديفيد هيل، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، بعد لقائه رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري: “يحق للبنان الدفاع عن نفسه، لكن هذا حق للدولة اللبنانية فحسب”.

وأضاف هيل، أنه “من غير المقبول أن تكون هناك مليشيا خارجة (حزب الله) عن سيطرة الدولة ولا تخضع للمساءلة أمام الشعب بأكمله تحفر أنفاقاً هجومية عبر الخط الأزرق إلى إسرائيل أو تجمع ترسانة تضم أكثر من 100 ألف صاروخ لتهديد الاستقرار الإقليمي”.

لوحت وزارة الدفاع الأمريكية، الإثنين، باستخدام القوة لردع أنشطة النظام الإيراني “إذا لزم الأمر”، مؤكدة متابعتها باستمرار للخطط والأنشطة والتهديدات في العالم كله.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية ريبيكا ريباريك، إن “البنتاجون” مؤسسة تخطط وتوفر للرئيس الأمريكي خيارات عسكرية لمجموعات التهديد المختلفة، وفقا لتصرحات لصحيفة العين الإماراتية.

وتصنف الولايات المتحدة مليشيا حزب الله تنظيم إرهابي، وتعهدت بخطوات أكثر صرامة لمواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة، لكنها كررت التأكيد على دعمها للحكومة اللبنانية.