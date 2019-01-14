الإمارات تتأهل لدور الـ16 بكأس آسيا بتعادل إيجابي مع تايلاند

تأهل منتخب الإمارات، في صدارة المجموعة الأولى، للدور ثمن النهائي لمنافسات بطولة كأس آسيا 2019، المقامة على أرضه حتى الأول من فبراير، بتعادل مع تايلاند بنتيجة 1-1، بالجولة الثالثة من الدور الأول لمنافسات المجموعة الأولى، على ملعب “هزاع بن زايد”.

سجل هدف الإمارات علي مبخوت في الدقيقة 7، بينما جاء هدف تايلاند عبر ثايتفان بوانجشان في الدقيقة 41.