رئيس لجنة حجاج ليبيا ووزير الشؤون الإسلامية السيرلانكي يشيدان بجهود المملكة لتسهيل الحج

استقبل معالي وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، بمكتبه بمكة المكرمة، اليوم، معالي رئيس لجنة حجاج ليبيا وعضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد حمزة المهدي و معالي وزير الشؤون الإسلامية والبريد والخدمات البريدية ورئيس مكتب شؤون حجاج جمهورية سيرلانكا عبدالحليم محمد هاشم، والوفود المرافقة لهما -كل على حدة- بحضور معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، وعدد من المسؤولين بالوزارة والجهات المشاركة.

وجرى خلال اللقاءين بحث الموضوعات ذات العلاقة بشؤون الحج في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام وذلك في ظل الخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود وصاحب السمو الملكى الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وتنفيذ خطط الوزارة وتفعيلها للخدمات التقنية لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن بما يكفل لهم أداء مناسك الحج في أجواء مفعمة بالراحة والاطمئنان.

من جهته عبر معالي وزير الحج والعمرة عن شكره للوزيرين، لما قدماه من تعاون تجاه ترتيبات حجاج بلديهما، وتنفيذ برامج التوعية للحجاج قبل مجيئهم المملكة، بما يكفل- بمشيئة الله – تقديم أفضل الخدمات لهم، وتمكينهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة .

من جانبه نوه معالي رئيس لجنة حجاج ليبيا، بالجهود الكبيرة والخدمات الجليلة التي تقدمها وتوفرها وتسخرها سنويًّا حكومة المملكة لحجاج بيت الله الحرام الذين يفدون من جميع أرجاء العالم لأداء مناسك الحج.

فيما أشاد وزير الشؤون الاسلامية السيرلانكي، بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وتقديم الغالي والنفيس من أجل راحتهم والسهر على أمنهم، والتسهيل على ضيوف الرحمن أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، سائلين الله تعالى أن يجزي القائمين عليها خير الجزاء.