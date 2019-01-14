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في عملية ناجحة

شاهد .. حرس الحدود ينقذ ركاب سيارة إماراتية تعطلت في الربع الخالي

شاهد .. حرس الحدود ينقذ ركاب سيارة إماراتية تعطلت في الربع الخالي
weam.co/567294
الوئام-متابعات

أنقذت قوات حرس الحدود السعودية،اليوم، ركاب سيارة إماراتية بعد تعطلها في الربع الخالي

وصرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع البطحاء بالمنطقة الشرقية، تمكنت صباح اليوم، من إنقاذ مواطنين إمارتيي الجنسية، بعد تعلق مركبتهما بمنطقة نائية في صحراء الربع الخالي.
وأضاف المتحدث أنه ورد يوم الأحد، بلاغ عن فقد الاتصال لمركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام بمواطن إماراتي الجنسية يوم الأربعاء أثناء مروره بمنطقة تقع جنوب مركز شبيطة بالربع الخالي بحوالي 67 كيو.
وتم على الفور تكليف دوريات حرس الحدود بقطاعي البطحاء، وعردة، بالبحث عن المفقود، بمشاركة طيران الأمن.
وبتضافر الجهور تمكنت دوريات مركز قوة حقل الشيبة من العثور عليه يرافقه مواطن إماراتي آخر، وتم تقديم يد العون لهما.

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