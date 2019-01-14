تهديدات ترامب تعصف بالليرة التركية

الوئام - متابعات

عصفت تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتركيا، بالليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، وأدت إلى تراجع حاد.

وحذر ترامب أنقرة في وقت سابق الاثنين، من أن واشنطن ستدمر أنقرة اقتصادياً إذا شنّت هجوماً ضدّ الأكراد بعد انسحاب القوّات الأميركيّة من سوريا، داعياً في الوقت نفسه الأكراد إلى عدم استفزاز أنقرة.

وانخفضت الليرة، إلى 5.53 مقابل العملة الأمريكية إلى 5.4540 بعد أن وصلت إلى 5.5450 في التعاملات الصباحية.

وتأتي تغريدة ترمب عبر حسابه على تويتر بعد أن كان الرئيس التُركي رجب طيّب أردوغان قد رفض بشدّة الموقف الأمريكي الداعي إلى ضمان حماية القوّات الكرديّة المسلّحة في شمال سوريا لدى انسحاب القوّات الأميركيّة.

تجدر الإشارة إلى أن الليرة التركية إحدى أسوأ العملات أداء في 2018، بتراجعات مقابل الدولار بنحو 30%.

كذلك يبقى التضخم مرتفعا جداً وقد وصل إلى 25% في أكتوبر الماضي – وهو أعلى مستوى له في 15 عاماً.

ومن المتوقع أن يدخل الاقتصاد التركي في ركود هذا العام، حيث تتوقع وكالة موديز انكماشا بـ2%.