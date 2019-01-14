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التابع للمركز الوطني للعمليات الأمنية

مركز العمليات الأمنية الموحدة بـ #مكة_المكرمة يحصل على شهادة الجودة العالمية الآيزو (9001 : 2015)

مركز العمليات الأمنية الموحدة بـ #مكة_المكرمة يحصل على شهادة الجودة العالمية الآيزو (9001 : 2015)
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الوئام-واس

حصل مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقه مكة المكرمة التابع للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية على شهادة الجودة العالمية الآيزو (9001 : 2015) ، بعد نجاحه في الإيفاء بمتطلبات معايير الجودة العالمية.
وأكد قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية اللواء ركن عبدالرحمن بن محمد الصالح ، أن تحقيق هذا المستوى من الجودة في أداء مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرمة ، يأتي في ظل الدعم غير المحدود من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ومتابعته وتوجيهاته المستمرة لتطوير الخدمات الأمنية ، التي تمثل عمليات التواصل بين المواطنين والمقيمين والجهات الأمنية في جميع الحالات جزءاً أساسياً منها.
وبين أن مركز عمليات 911 بمنطقه مكة المكرمة اهتم بمضاعفة جهوده ، لتعزيز مسيرة الأمن والأمان بمعايير الجودة في أداء عمله لتقديم خدمات متميزة ، للمواطنين والمقيمين ، من شأنها تعزيز شعورهم بالأمان .
وعبر اللواء الصالح عن شكره وتقديره لجميع العاملين بمركز عمليات 911 بمنطقة مكة المكرمة على اهتمامهم وحرصهم على أداء مهامهم بمسؤولية ومهنية احترافية مما أسهم على حصولهم على شهادة الجودة العالمية الآيزو ، متمنياً للجميع التوفيق .

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