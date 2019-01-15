صور مفجعة لأفراد طائفة صوفية معتقلين تفضح آلة التعذيب الإيرانية

الوئام - متابعات

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” النقاب عن صور قالت إنها حديثة تظهر آثار تعذيب تعرض لها معتقلو طائفة صوفية مناهضة للنظام الإيراني داخل أحد السجون المحلية سيئة السمعة قبل عدة أشهر.

وقالت تحقيق “بي بي سي” إن مئات من أعضاء طائفة “دراويش جنابادي” المناهضة لولاية الفقيه تعرضوا لاعتداءات بدنية ولفظية داخل سجن “فشافوية” الواقع بمنطقة صحراوية قرب العاصمة الإيرانية طهران.





ونقل التحقيق عن شهود عيان قولهم “إن عناصر من مليشيا الباسيج التابعة للحرس الثوري حاصروا المعتقلين الصوفيين داخل أحد الأروقة بالسجن، واعتدوا عليهم بالهراوات وقنابل الغاز المسيل للدموع”.

وأفاد أن الاعتداءات على أفراد الطائفة الصوفية المعتقلين وقعت قبل 5 أشهر بعدما تضرروا من حضور المحاكمات، اعتراضا على إصدار أحكام قضائية جائرة بسجنهم، فضلا عن انتهاكات حقوقية ضد معتقلات أخريات من بينهن من يقبعن في سجن “قرتشك” الواقع جنوب طهران.

ورفض بعض هؤلاء الصوفيين المعتقلين طوال الأشهر الأخيرة حضور جلسات المحاكمة التي اعتبروها “ظالمة”، بعد أن صدرت ضد 7 أشخاص منهم أحكاما بالسجن لنحو 59 عاما، إضافة إلى الجلد 600 ضربة، فضلا عن النفي خارج البلاد.