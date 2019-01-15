إي سي ميلان يشكر أهل جدة على كرم الضيافة والاستقبال

الوئام - متابعات

قدم نادي إي سي ميلان الإيطالي جزيل الشكر لأهل جدة على كرم الضيافة والاستقبال.

ونشر حساب النادي بالعربية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، صورا للاعبيه يرتدون أجزاء من الزي السعودي، مرفقين بها عبارات الشكر لأهالي جدة.

فيما ارتدى لاعبو فريق “إي سي ميلان” الإيطالي أجزاء من الزي السعودي (الشماغ – العقال)، مساء اليوم، داخل فندق بمدينة جدة. وأثارت صور التقطت لهم بالزي السعودي ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويخوض ميلان السوبر الإيطالي أمام يوفنتوس مساء الأربعاء المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.