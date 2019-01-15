ابوظبي- الوئام:

لا تملك أستراليا حاملة اللقب فرصة لتصدر المجموعة ويكفيها التعادل لضمان التأهل إلى دور الـ16 في كأس آسيا 2019 عندما تواجه سوريا اليوم الثلاثاء الموافق 15-1-2019 لكن المدرب غراهام أرنولد أكد أنه لن يقنع سوى بالفوز فقط.

مشاهدة مباراة سوريا وأستراليا بث مباشر في كأس آسيا 2019

وخسرت أستراليا بشكل مفاجئ في الجولة الافتتاحية 1-صفر أمام الأردن قبل أن تفوز بسهولة 3-صفر على فلسطين؛ لتحصد أول ثلاث نقاط قبل مواجهة سوريا، التي تملك نقطة واحدة وحتى لو تعرض فريق أرنولد للهزيمة فإنه سيملك فرصة للتقدم.

مشاهدة مباراة سوريا وأستراليا بث مباشر في كأس آسيا 2019

وقال أرنولد خلال تصريحات أمس الاثنين أن الشيء الوحيد في تفكيرنا هو حصد النقاط الثلاث في كل مباراة وتركيزنا ينصب على الفوز وتحسين مستوانا في كل مباراة ومرة أخرى أقول تركيزنا ينصب على أدائنا، وبالأخذ في الاعتبار هذه الحقائق يجب الفوز في المباراة المقبلة.

مشاهدة مباراة سوريا وأستراليا بث مباشر في كأس آسيا 2019

وأشار مدرب أستراليا إلى أن ماثيو ليكي سيواصل الغياب؛ بسبب استمرار تعافيه من الإصابة، التي يعاني منها قبل البطولة، لكنه سيكون جاهزًا للظهور في دور الستة عشر.

مشاهدة مباراة سوريا وأستراليا بث مباشر في كأس آسيا 2019

وعلى الجانب الآخر تحتل سوريا المركز الثالث بنقطة واحدة بعد تعادل مع فلسطين وخسارة من الأردن 0-2، فيما تملك أستراليا ثلاث نقاط من فوزها على فلسطين بثلاثية في المرحلة الثانية بعد أن كانت خسرت أمام الأردن 0-1.

مشاهدة مباراة سوريا وأستراليا بث مباشر في كأس آسيا 2019

ويتأهل الأول والثاني في كل من مجموعة، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث ضمن المجموعات الست في نظام يعتمد للمرة الأولى في البطولة بسبب رفع عدد المشاركين إلى 24 منتخبًا.

مشاهدة مباراة سوريا وأستراليا بث مباشر في كأس آسيا 2019

موعد مباراة سوريا واستراليا والقنوات الناقلة

المباراة : أستراليا X سوريا الجولة: 3 المجموعة B

المعلب: إستاد خليفة بن زايد – بنادي العين

التوقيت: تنطلق المباراة اليوم الثلاثاء الموافق 15-1-2019 في تمام الساعة 04:30 بتوقيت مكة المكرمة، 3:30 بتوقيت القاهرة.

الحكم: سيزار أرتورو راموس بالازويلوس

المعلق : رؤوف خليف

القنوات الناقلة:

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