ابوظبي- الوئام:

تحلم فلسطين بتأهل تاريخي عندما تواجه الجار الأردني المنتشي من صدارته في أبوظبي، اليوم الثلاثاء الموافق 15-1-2019 في الجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة الثانية لكأس آسيا 2019 في كرة القدم.

مشاهدة مباراة فلسطين والأردن بث مباشر في كاس آسيا 2019

وضمن الأردن الصدارة بست نقاط لأن استراليا الوحيدة القادرة على اللحاق به، قد خسرت أمامه افتتاحا ولا تزال منتخبات أستراليا وسوريا وفلسطين قادرة على التأهل، ويملك “سوكروز” الأفضلية كون التعادل يضمن له المركز الثاني، علما بأن أي منتخب يحصد أربع نقاط سيبلغ دور الـ16 ولو من المركز الثالث.

مشاهدة مباراة فلسطين والأردن بث مباشر في كاس آسيا 2019

ويتأهل الأول والثاني في كل من مجموعة، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث ضمن المجموعات الست في نظام يعتمد للمرة الأولى في البطولة بسبب رفع عدد المشاركين إلى 24 منتخبا.

مشاهدة مباراة فلسطين والأردن بث مباشر في كاس آسيا 2019

وتأمل فلسطين في الاستفادة من برودة حماسة المنتخب الأردني واحتمال مشاركته بتشكيلة رديفة، كي تحقق باكورة انتصاراتها في كأس آسيا وتبلغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى بعد مشاركة وحيدة في 2015 خسرت فيها مبارياتها الثلاث.

مشاهدة مباراة فلسطين والأردن بث مباشر في كاس آسيا 2019

ويعزز الآمال الفلسطينية عودة قلب الدفاع محمد صالح لانتهاء إيقافه بعد طرده افتتاحا في آخر ثلث ساعة ضد سوريا.

مشاهدة مباراة فلسطين والأردن بث مباشر في كاس آسيا 2019

وفي غياب صالح ارتكب دفاع “الفدائي” عدة أخطاء بحسب مدربه الجزائري نور الدين ولد علي الذي أشار إلى أنه إذا أردنا التأهل علينا تحقيق نتيجة وأن نقاتل.

مشاهدة مباراة فلسطين والأردن بث مباشر في كاس آسيا 2019

وسيعول منتخب فلسطين مجددا على قاعدة جماهيره العريضة في الإمارات والتي تغنى بها لاعب وسطه نظمي البدوي المولود في الولايات المتحدة “حتى عندما كنا متأخرين 0-2 (أمام سوريا) كانوا يقفزون ويغنون لفلسطين.

مشاهدة مباراة فلسطين والأردن بث مباشر في كاس آسيا 2019

موعد مباراة فلسطين والأردن والقنوات الناقلة:

المباراة : فلسطين X الأردن الجولة: 3 المجموعة B

الملعب: إستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة

الحكم: مهند قاسم ساري

المعلق : عصام الشوالي

التوقيت: تنطلق المباراة اليوم الثلاثاء الموافق 15-1-2019 في تمام الساعة 04:30 بتوقيت مكة المكرمة، 3:30 بتوقيت القاهرة.

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