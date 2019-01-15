الرياض- الوئام:

يفتح ملعب الامير فيصل بن فهد أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين النصر والأنصار وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 15 يناير 2019، الموافق 9 جمادى الأولى 1440 هجريًا، في دورالـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين 2018-19.

مشاهدة مباراة النصر والأنصار بث مباشر في كأس خادم الحرمين الشريفين

يدخل العالمي هذا اللقاء وهو قادم من تعادل مثير أمام الفيصلي في الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، في المباراة التي جمعت بين الفريقين وبهذا التعادل رفع الفريق رصيده للنقطة 34 وبفارق نقطتين فقط عن الهلال صاحب الصدارة الذي تبقى له مباراة أمام الرائد في نفس الجولة، وسيسعى زملاء نور الدين امرابط لتحقيق الفوز في هذا اللقاء للعبور للدور المقبل من البطولة.

مشاهدة مباراة النصر والأنصار بث مباشر في كأس خادم الحرمين الشريفين

على الجانب الآخر يتنافس فريق الأنصار في دوري الدرجة الأولى السعودي، واستهل الفريق مشواره في الكأس من دور الـ64 بملاقاة فريق الوطني وتخطاه بهدفين دون رد، أما في الدوري وبعد مرور20 جولة استطاع الفريق أن يحتل المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة بعد أن حققوا الفوز في 8 مباريات وتعادلوا في ست مواجهات، وخسروا مثلهم.

مشاهدة مباراة النصر والأنصار بث مباشر في كأس خادم الحرمين الشريفين

تأكد غياب النيجيري أحمد موسى عن النصر في مباراة الأنصار في كأس خادم الحرمين الشريفين بداعي الإصابة بتمزق في عضلة الفخذ الأمامية، كذلك سيكون العالمي مفتقداً لخدمات الخماسي وليد عبد الله، عمر هوساوي، سلطان الغنام، يحيى الشهري وإبراهيم غالب، وذلك بسبب مشاركتهم مع المنتخب السعودي في كأس آسيا 2019.

مشاهدة مباراة النصر والأنصار بث مباشر في كأس خادم الحرمين الشريفين

موعد مباراة النصر ضد الأنصار والقنوات الناقلة

المباراة: النصر X الأنصار دور الــ32 كاس الأبطال

الملعب: إستاد الأمير فيصل بن فهد

الموعد: اليوم الثلاثاء الموافق 15 يناير 2019،9 جمادى الأولى 1440 هجريًا،18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة:

KSA SPORT