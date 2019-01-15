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حذر من مخاطر الخروج بدون اتفاق

اللوردات البريطاني: اتفاق “ماي” بشأن بريكست مرفوض!

اللوردات البريطاني: اتفاق “ماي” بشأن بريكست مرفوض!
weam.co/567339
لندن- الوئام:

أصدر مجلس اللوردات البريطاني توبيخاً لاذعاً لاتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وحذر من مخاطر الخروج بدون اتفاق، وذلك في تصويت على إجراء بشأن رفض الاتفاق جرى تمريره أمس الإثنين.

ورفض الاتفاق 321 عضواً مقابل 152 صوتاً، وحذر أعضاء في مجلس اللوردات من أن اتفاق ماي مع الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يضر بالازدهار الاقتصادي لبريطانيا وكذلك الأمن الداخلي والنفوذ العالمي.

وكما دعا الإجراء، بعد نقاش مطول استمر 3 أيام، إلى حث أعضاء البرلمان على رفض الخروج من الاتحاد بدون اتفاق بشكل قاطع، وتأتي هذه الانتكاسة لحكومة ماي عشية تصويت مجلس العموم على اتفاق الانسحاب الذي تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي.

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