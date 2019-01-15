نصف مليون بلاغ لأمانة الرياض

الرياض- الوئام:

استقبل مركز أمانة منطقة الرياض (940) خلال عام 2018 بلاغات يبلغ عددها 496,632، بمعدّل يومي يقدر بـ 1360 بلاغًا، شملت بلديات المدينة وبلديات المنطقة والجهات الأخرى الخارجية.

وتمكنت الفرق الميدانيّة بأمانة الرياض من إنجاز 409,444 بلاغًا بنسبة تبلغ 82.4 % من إجمالي البلاغات، وبلغت عدد البلاغات الواردة ضمن نطاق مدينة الرياض وفي إطار اختصاص الأمانة 412,410 بلاغًا، أنجز منها ما نسبته 87 % من إجمالي البلاغات الواردة لمركز (940)، فيما تلقت بلديات المنطقة 37,655 بلاغًا وبنسبة إنجاز يقدر بـ82.9 %، كما أحال المركز 46,567 بلاغًا إلى جهات خدميّة أخرى حسب الاختصاص.

وفي هذا الإطار، تثمّن أمانة منطقة الرياض دور السكّان في دعم الأمانة والتبليغ عن أي شكاوى أو تجاوزات أو ملاحظات إدراكا منهم بأهميّة دورهم في المدينة، وبينت الأمانة أنها ستعمل على مضاعفة الجهود لتلافي أي قصور والتعامل مع جميع البلاغات الواردة إليها بأسرع وقت ممكن .