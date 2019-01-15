بدء القبول في برامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف بالمعهد التقني

الرياض- الوئام:

أعلن المعهد التقني للألبان والأغذية في محافظة الخرج عن بدء القبول في برامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف للفصل التدريبي الثالث، في تخصصات تقنية إنتاج الألبان والأغذية، وتقنية الإنتاج الحيواني، وتقنية صيانة معدات الإنتاج، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمعهد.

‏واشترط المعهد في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وحسن السيرة والسلوك، ولائقاً طبياً بما يتناسب مع التخصص المتقدم له، ولا يزيد عمره عن 22 عاماً ، وأن يجتاز الاختبارات والمقابلات الشخصية، وأن يستوفي الشروط المعلنة وقت التقديم النهائي التي يحددها المعهد.

‏ودعت إدارة المعهد المتقدمين للاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة بالمعهد، وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على الموقع الإلكتروني وطباعته بعد إكمال إدخال البيانات.

‏يذكر أن المعهد التقني للألبان والأغذية يعد أحد برامج المشروع الوطني للشراكات الاستراتيجية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة المراعي، وبدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، ويهدف إلى تأهيل الكوادر السعودية المتخصصة في مجال صناعة الألبان والأغذية.