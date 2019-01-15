التعليقات: 0

للوظائف غير التعليمية

تعليم الطائف يعتمد الدورات التطويرية ضمن أليات النقل

تعليم الطائف يعتمد الدورات التطويرية ضمن أليات النقل
weam.co/567347
الطائف - الوئام - عبدالله العازمي:

أقرت الادارة العامة للتعليم في محافظة الطائف، البرامج التطويرية، لشاغلي الوظائف غير التعليمية، ضمن أليات النقل وجميع المفاضلات.
وأصدر المدير العام للتعليم طلال بن مبارك اللهيبي، تعميما، يتضمن القرار، كما يشمل  اعتماد الدورات التطويرية ضمن آليات النقل وجميع المفاضلات.

وأوضح التعميم أن حضور المتدرب عن بعد يمنح نصف درجة عن كل برنامج ،وحضور ٢٠ ساعة واجتياز ١٠ ساعات يحصل على درجة واحدة، بينما يحصل المدرب درجة عن كل برنامج تدريبي بدون تكرار، يأتي ذلك لما للتطوير من دور تنموي فعال ومهم لشاغلي وشاغلات الوظائف غير التعليمية.

روابط ذات صلة

الزايدي تدشن مبادرة راي باك في تعليم الطائف

الزايدي تدشن مبادرة راي باك في تعليم الطائف

دراسة تطويرية لواقع التشكيلات المدرسية وضوابط التكليف فيها بمدارس الطائف

دراسة تطويرية لواقع التشكيلات المدرسية وضوابط التكليف فيها بمدارس الطائف

«العصيمي» يحتفل بزواجه في الطائف

«العصيمي» يحتفل بزواجه في الطائف

%30 من قضايا تعليم الطائف سببها فجوة في العلاقات الانسانية!

%30 من قضايا تعليم الطائف سببها فجوة في العلاقات الانسانية!

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>