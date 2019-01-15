تعليم الطائف يعتمد الدورات التطويرية ضمن أليات النقل

الطائف - الوئام - عبدالله العازمي:

أقرت الادارة العامة للتعليم في محافظة الطائف، البرامج التطويرية، لشاغلي الوظائف غير التعليمية، ضمن أليات النقل وجميع المفاضلات.

وأصدر المدير العام للتعليم طلال بن مبارك اللهيبي، تعميما، يتضمن القرار، كما يشمل اعتماد الدورات التطويرية ضمن آليات النقل وجميع المفاضلات.

وأوضح التعميم أن حضور المتدرب عن بعد يمنح نصف درجة عن كل برنامج ،وحضور ٢٠ ساعة واجتياز ١٠ ساعات يحصل على درجة واحدة، بينما يحصل المدرب درجة عن كل برنامج تدريبي بدون تكرار، يأتي ذلك لما للتطوير من دور تنموي فعال ومهم لشاغلي وشاغلات الوظائف غير التعليمية.