الزايدي تدشن مبادرة راي باك في تعليم الطائف

الطائف - الوئام - عبدالله العازمي:

دشنت مها الزايدي، مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية، المرحلة الثانية لمنطلقات مبادرة راي باك، التي نفذتها مشرفة إدارة التقويم والقبول جواهر الحارثي، تحت إشراف مديرة الإدارة هدى الشهرى، بحضور عدد من مديرات الإدارات والمشرفات التربويات.

استعرضت صاحبة الفكرة خدمة الشكاوى والمقترحات، مشيرة إلى أنها تقوم على تطوير مخرجات مبادرة راي باك الإلكترونية لقياس رضا المستفيد وزيادة فاعليتها، وذلك من خلال تقوية خط التواصل المفتوح بين الإدارة والمستفيد، عن طريق رصد الشكاوى والمقترحات بأدوات تقنية حديثة؛ لتحسين الخدمات المقدمة للمستفيد، ومشاركة المجتمع في التحسين والتطوير.

وثمنت الزايدي ما تقدمه إدارة التقويم والقبول بتعليم الطائف للمستفيد، وما تقدمه من خدمات إلكترونية تقنية تقيس رضاه, مقدمة شكرها وتقديرها لصاحبة الفكرة ولمديرة الإدارة على تحقيق تحول رقمي ملحوظ تشهده إدارة التقويم والقبول؛ دعمًا منها للمستفيد، وسعيًا إلى تحقيق توجهات الوزارة والتحول الوطني 2030.

يذكر أن المرحلة الثانية من مبادرة راي باك التي سبق وأطلقتها إدارة التقويم والقبول لقياس رضا المستفيد، تأتي لتجسيد فرص الإبداع والابتكار، حيث أطلقت خدمة الشكاوى والمقترحات عبر رمز الاستجابة السربع QR بالاستفادة من المنصة الإلكترونية للراي باك؛ التزاما من الإدارة بتحقيق أهدافها لتقديم خدمات تفوق توقعات المستفيد، وجزء من مسؤوليتها تجاه مواكبة رؤية الوطن 2030 وتوجهات وزارة التعليم للتحول الرقمي.​