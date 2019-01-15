الفالح: نجري محادثات مع الإمارات وعمان لمد شبكة غاز إقليمية

الوئام - وكالات

توقع خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية،تراجع الاستهلاك المحلي للطاقة ما بين 1.5- 2 مليون برميل يوميا، من المكافئ النفطي، بحلول 2030 بعد إصلاحات محلية.

وأضاف الفالح أن الطلب المحلي على البنزين والكهرباء انخفض بعد إصلاحات في سعر الطاقة المحلي.

وأشار وزير الطاقة إلى أن “أرامكو” تسعى لتطوير موارد الغاز في المملكة لتلبية الحاجات المحلية مع احتمال التصدير في المستقبل، وذكر أنه تم اكتشاف الكثير من الغاز في السعودية.

وأضاف أن بلاده تجري محادثات مع الإمارات وسلطنة عمان لمد شبكة غاز إقليمية.