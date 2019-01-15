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تعرف على السبب

ثغرة في “واتساب” تهدد بنشر رسائلك الخاصة كلها دفعة واحدة

ثغرة في “واتساب” تهدد بنشر رسائلك الخاصة كلها دفعة واحدة
واتساب
weam.co/567357
الوئام - متابعات

نشر موقع “غليتشيد” التقني تقريرا حول اكتشاف ثغرة خطيرة في تطبيق التراسل الفوري الأشهر “واتساب”، تهدد الرسائل الخاصة لكل مستخدميها.

ونقل الموقع عن آبي فولر، المهندسة التقنية في شركة أمازون، قولها إنها اكتشفت مشكلة تقنية في “واتساب” تتعلق بإمكانية الكشف عن أرشيف كل أرشيف الرسائل الخاصة لأي مستخدم.

وتظهر تلك المشكلة التقنية، حينما يقوم أي مستخدم بإعداد هاتف جديد لحساب “واتساب” باستخدام رقم جديد، ولكن يمكن من خلال تلك الثغرة كشف جميع الرسائل المؤرشفة لمستخدم آخر عبر “واتساب”.

وتعرض تلك الثغرة كافة الدردشات السابقة على “واتساب” لأي أرقام سابقة للمالك الجديد للهاتف، حتى لو كانت تلك الأرقام لم تعد في حوزته من الأساس.

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