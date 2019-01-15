مدير دوريات الأمن بالطائف إلى رتبة العقيد

الطائف- الوئام- عبد الله العازمي:

قلَّد محافظ الطائف الأستاذ سعد بن مقبل الميموني وبحضور سعادة مدير شرطة محافظة الطائف اللواء مطلق بن سعود العتيبي؛ العقيد عبد ربه بن عبد الرزاق العتيبي مدير إدارة دوريات الأمن بمحافظة الطائف رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

وقد هنأ المحافظ سعادة العقيد كما أشاد بالمجهود الذي قدمه منذُ توليه مديراً لإدارة دوريات الأمن بمحافظة الطائف.

وعبّر العقيد العتيبي عن فخره واعتزازه بالثقة الملكية الكريمة؛ مقدماً خالص شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين، ولولي عهده الأمين، ووزير الداخلية – حفظهم الله – واعداً ببذل المزيد من الجهد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

“الوئام”، تبارك لـلعقيد العتيبي بمناسبة تقلده رتبته الجديدة متمنية له التوفيق والنجاح في حياته العملية.