مسؤول جديد ينضم لصفوف المستقيلين في إدارة ترامب

واشنطن- الوئام:

استقال مساعد للمتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز من منصبه، ليترأس الفرع الإعلامي لشركة ضغط على ما أعلنت المجموعة التي وظفته أمس الإثنين.

وبذلك ينضم المساعد راج شاه إلى صفوف المستشارين والموظفين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذين غادروا مناصبهم منذ دخول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير 2017.

وأعرب عن سروره للانضمام إلى مجموعة “بالارد ميديا غروب”، وفق ما جاء في بيان صادر عن الفرع الإعلامي لشركة الضغط الأمريكية “بالارد بارتنرز”، التي تضم بين زبائنها قطر ومصرف “خلق بنك” التركي وجمهورية مالي.

وسيعمل راج شاه في منصبه الجديد إلى جانب جامي روبن الذي كان متحدثاً باسم وزارة الخارجية في عهد الرئيس الديموقراطي بيل كلينتون، وانضم شاه إلى البيت الأبيض عند تنصيب ترامب، وكان يتولى بنفسه بين الحين والآخر الإجابة على أسئلة الصحافيين خلال المؤتمرات الصحافية في البيت الأبيض.

وأورد البيان أنه أشرف على الإستراتيجية والاتصالات لحساب البيت الأبيض من أجل تثبيث القاضي بريت كافانو في المحكمة العليا، وانضمّ مرشّحح ترامب إلى المحكمة العليا بعد سجال حاد حول اتهامات وردت بحقه بشأن تعديات جنسية نسبت إليه حين كان في الجامعة، وقد أثارت هذه القضية انقساماً عميقاً في المجتمع الأمريكي.

وعلى غرار إدارة ترامب نفسها وفريق مستشاريه، شهد فريقه الإعلامي أيضاً استقالات، فقد سبق شاه إلى الاستقالة المتحدث السابق شون سبايسر الذي عينت محله سارة ساندرز في يوليو(تموز) 2017، وأنتوني سكاراموتشي الذي لم يبق في منصبه مديراً للإعلام سوى بضعة أيام، وهوب هيكس التي تولت إدارة هذا الجهاز بين أغسطس 2017 ومارس 2018.