المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا يصل دمشق

دمشق- الوئام:

وصل اليوم الى العاصمة السورية دمشق المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا في أول زيارة له بعد تعيينه في منصبه. وكان

المبعوث الأممي الخاص الجديد إلى سوريا (غير بيدرسن) قد وصل إلى العاصمة اللبنانية بيروت، في طريقه إلى دمشق التي تأمل

بأن يحقق بيدرسون ما عجز عنه الآخرون وأن يستفيد من تجارب سابقيه ونقلت صحيفة “Daily Starco” عن مصدر مطلع أن طائرة الدبلوماسي النرويجي هبطت في مطار بيروت مساء أمس الاثنين.

ونقلت وكالة “نوفوستي” في وقت سابق عن مصدر أن بيدرسن سيصل إلى دمشق يوم الثلاثاء للقاء عدد من المسؤولين السوريين.

وبدأ بيدرسن القيام بواجباته في منصبه الجديد يوم 7 يناير الجاري. وهذه هي أول زيارة له إلى دمشق.