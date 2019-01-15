وزير خارجية اليمن: الحوثيون عصابات منفلتة لا تحترم القانون الدولي

عدن- الوئام:

قال وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، إن شيئاً لم يتحقق رغم مرور شهر على اتفاق السويد، مشيراً إلى أن الحوثيين لم ينسحبوا من الموانئ أو من أي مكان، كما لم يُتفق على إجراءات بناء الثقة.

ونقل الموقع الإلكتروني لقناة “العربية” اليوم الثلاثاء، عن اليماني أن البعثات اليمنية والسعودية والإماراتية ستبعث تقريراً مفصلاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن حول انتهاكات وخروقات الحوثيين.

وقال الوزير إن الحوثيين لم ينفذوا أي اتفاق معهم واصفاً مهمة بعثة المراقبة الأممية بالصعبة لأنها “تتعامل مع عصابات منفلتة لا تحترم القانون الدولي ولا أي اتفاق.

يأتي ذلك فيما اتفق الجانبان السعودي والأمريكي على خفض التصعيد في اليمن لإعطاء المبعوث الدولي فرصةً لإيجاد حل للأزمة.

ومن المقرر أن يعقد المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث في 19 من الشهر الجاري لقاءً في عمان للجنة متابعة تنفيذ اتفاق الأسرى في محاولة لكسر الجمود وانعدام الثقة بين الجانبين.