وزارة الاسكان: تخصيص 200.000 ألف أسرة من برنامج سكني لعام 2019

الرياض- الوئام:

قالت وزارة الاسكان السعودية اليوم الثلاثاء أنه تم تخصيص 200,000 ألف أسرة من برنامج سكني لعام 2019 وسنعمل بكامل جهودنا لتقديم المزيد لأهالينا المستفيدين.

وقالت الوزارة عبر حسابها في موقع “تويتر” : سعينا في ملتقى برنامج سكني 2019 على زيادة الخيارات المتاحة لأهالينا المستفيدين، لتتناسب مع جميع رغبات أهالينا المستفيدين.

وقالت: نستهدف في ملتقى برنامج سكني 2019 إنجاز 70 ألف وحدة سكنية بإستخدام تقنيات البناء الحديث، حيث عملنا على تحفيز القطاع وتوطينه بتوقيع عدد من الاتفاقيات مع الجهات ذات العلاقة.

واكدت الوزارة بالقول: نعمل في برنامج سكني على خدمة المستفيد بشكل متكامل، حيث نقوم بتطوير البنية التحتية للأراضي بما يشمل شبكة المياه والكهرباء وشبكات الإتصالات وغيرها من المرافق الخدمية؛ لتوزيعها بشكل مجاني للمستفيدين، وإقامة المشاريع السكنية عليها.