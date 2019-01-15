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في الجولة الرابعة

مشاهدة مباراة منتخبي السعودية وتونس بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد

مشاهدة مباراة منتخبي السعودية وتونس بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد
weam.co/567374
الوئام - متابعات

يستعد منتخب السعودية الأول لكرة اليد لخوض مباراة نارية ضد تونس، مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم، المقامة حاليا في ألمانيا والدنمارك.

مشاهدة مباراة منتخبي السعودية وتونس بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 

وستنطلق ضرية بداية مباراة السعودية مع تونس، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 5:15 بتوقيت القاهرة و6:15 بتوقيت مكة المكرمة.

مشاهدة مباراة منتخبي السعودية وتونس بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 

ولم يتمكن منتخب السعودية من الفوز خلال أول ثلاث جولات، ويواجه الىن تحديا صعبا في التأهل للدور التالي من المجموعات خصوصا أنه يتذيل حاليا المجموعة الثالثة بدون نقاط.

مشاهدة مباراة منتخبي السعودية وتونس بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 

ويأتي ترتيب المجموعة الثالثة قبل بداية الجولة الرابعة كالتالي:

1- الدنمارك: 6 نقاط

2- النرويج: 6 نقاط

3- النمسا: نقطتين

4- تونس: نقطتين

5- تشيلي: نقطتين

6- السعودية: بدون نقاط

مشاهدة مباراة منتخبي السعودية وتونس بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 

القنوات الناقلة لكاس العالم لكرة اليد 2019:

Digi Sport 1 HD Romania

beIN SPORTS HD 1 FR

ZDF HD

CT Sport

Digi Sport 2 HD Romania

beIN SPORTS HD 1 FR

 

 

 

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