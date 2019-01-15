الوئام - متابعات

يستضيف فريق الإنتاج الحربي المصري، نظيره بيراميدز، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدورى المصري الممتاز، في مواجهة مثيرة وصعبة لكلا الفريقين.

مشاهدة مباراة الإنتاج الحربي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري

يحتل فريق بيراميدز المركز الثانى في ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة، بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 9 وتعادل في 7 وخسر لقاء وحيد، وسجل لاعبوه 30 هدفا، وتلقت شباكه 17 هدفا، وما تزال لديه مباراة مؤجلة، بينما يحتل الإنتاج الحربي المركز السادس برصيد 26 نقطة، بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 6 وتعادل في 8 وخسر 4 وسجل لاعبوه 19 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا.

مشاهدة مباراة الإنتاج الحربي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري

وينافس “أولاد حسام حسن” على صدارة الدوري، ساعين لاستعادة نغمة الانتصارات التي توقفت أمام المصري البورسعيدي في اللقاء الأخير الذي جمع الفريقين، في حين يسعى مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي لإلحاق الهزيمة الثانية ببراميدز، لمحو أثار الهزيمة السابقة أمام حرس الحدود.

مشاهدة مباراة الإنتاج الحربي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري

المباراة: الإنتاج الحربي ضد بيراميدز الجولة الـ19 من الدوري المصري

الملعب: ستاد السلام معقل فريق الإنتاج الحربي شمال القاهرة

التوقيت: اليوم الثلاثاء 15-1-2019 في تمام الساعة 5:00 مساء بتوقيت القاهرة، 6:00 بتوقيت مكة المكرمة

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