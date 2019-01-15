بالصور.. تمساح ضخم يفترس عالمة أحياء إندونيسية

الوئام - وكالات

اكشتف العاملون في مختبر الأبحاث الواقع شمالي سولاويسي في إندونيسيا، حادثة مروعة، بشكل متأخر، صباح الجمعة الماضي، بعد أن شاهدوا أشياء غريبة تطفو على سطح الماء.

وعثر على التمساح المفترس في ذلك الصباح، مع بقايا عالمة الأحياء الإندونيسية ديسي تاو، البالغة من العمر 44 عاما، بين فكيه، فبينما كانت تلقي له الطعام، قام التمساح الذي يبلغ طوله 17 قدما بسحبها وافتراسها وهي على قيد الحياة.

ويعتقد المحققون أن التمساح استند على قدميه وقفز حوالي 8 أقدام ليتمكن من الإمساك بالعالمة الضحية وجرها إلى الماء، قبل افتراسها.

ويتناول التمساح بشكل يومي كمية من التونة والدجاج الطازج واللحم، وكان له سوابق في الهجوم على تماسيح أخرى، لكن لم يسبق له أن هاجم البشر، حسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وحاول القائمون على المختبر استعادة ما تبقى من جثة تاو، لكن التمساح كان يسحق كل ما تبقى منها في كل محاولة.

وسيخضع التسماح “ميري” لاختبارات طبية بعد الحادثة، للتأكد من أنه ابتلع كافة أجزاء الجسم.