«فورد الخليج» تنتهي من إصلاح «الونيت» وتعيد العم مطلق 6 عقود للوراء

الطائف- الوئام- عبد الله العازمي:

انتهت مجموعة سيارات فورد الكلاسيكية في الخليج العربي من تجهيز “الونيت” موديل فورد 1962، الخاصة بالمواطن مطلق بن فالح الدلبحي العتيبي، من سكان محافظة عفيف، وذلك في لفتة إنسانية، بعد انتشار مقطع فيديو يرصد حنين الرجل المسن إلى سيارته القديمة، مستحضرا حياته السابقة، وريعان شبابه، وأقرانه الذين ركبوا معه.

وقال العميد المتقاعد الدكتور عبدالرحمن العقلا، عضو “فورد الخليج”، إن “مركبة (العم) مطلق جاهزة تماما، كأنها قادمة من المصنع، وسيتم تسليمها له بعد صلاة عصر يوم الجمعة ١٤٤٠/٥/١٩هـ، في احتفال بسيط بهذه المناسبة، في محافظة عفيف”.

وأكد “العقلا”، في تصريحات، أن “تجهيز المركبة كلف المجموعة قرابة 50 ألف رسال تقريبا، وشملت إعادة هيكلتها وترميمها سمكرة ربوية وميكانيكا وكهرباء وزجاج وفرش، في إحدى الورش في محافظة عنيزة، وبأيدي سعودية 100%”.

وقدم عضو “فورد الخليج” شكره وتقديره لأعضاء المجموعة، ممكن ساهمو في إعادة وترميم المركبة. كما قدم شكره للشاعر نايف أبا العون على الأبيات التي تغنى بها، مشيرا إلى أنها “منطلقهم الأساسي لتجهيز مركبة العم مطلق الدلبحي”.

يأتي ذلك عقب انتشار مقطع فيديو، على مواقع التواصل، يرصد شوق وحنين المسن السعودي مطلق فالح الدلبحي (110 أعوام)، من سكان محافظة عفيف، إلى سيارته (فورد موديل 62) التي كان يستخدمها قبل نحو أكثر 55 عاما، وهجرها بعد الاستغناء عنه من عمله في ذلك الوقت، وتعرضه للأعطال المتكررة.

وبعد انتشار المقطع، تكفلت مجموعة من المواطنين، وبعض الخليجيين، ومجموعة “فورد”، بإصلاح وإعادة هيكلة السيارة، وتسليمها له في مقر سكنه بعفيف.

وتبنى الفكرة عضو فريق “فورد” في الخليج الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز العقلا، وعرضها على المجموعة، ورحبوا بالتبرع بقطع الغيار أو المبالغ المالية اللازمة لتوفيرها من داخل أو من خارج المملكة، أو لدفع إيجار الأيدي العاملة.

وقال “العقلا” إنه تأثر من “مقطع العم مطلق وهو ينظر إلى سيارته المتهالكة، والتي أكل عليها الزمان وشرب، وكأنه يتحسر، إضافة إلى شيلة الشاعر/ نايف أبا العون التي زادت الموقف تأثرا”. مشيرا إلى أن ذلك دفعه لتبني الفكرة.

ومن الجدير بالذكر العم مطلق ذو (110) عاماً أخذه الشوق ليقف على سيارته الفورد قبل نحو 50 عاماً متذكراً أيام الحياة في ذلك الوقت وريعان شبابه وأقرانه في السن .

وتواصلت “الوئام” مع ابنه (فهد) والذي أكد بأن والده مطلق الدلبحي والبالغ من عمره 110 عاماً من سكان محافظة عفيف ذهب قبل 5 أيام ليقف على سيارته المهجورة والذي تركها قبل نحو 50 عاماً وقد انتشر بالصدفة مقطع للوالد وهو يسير حول سيارته ويتحسسها مسترجعا ذكرياته ويتفقد أحوالها بعد مدة من الزمن وحظي الفيديو بانتشار واسع وتفاعل .

وبعد انتشار المقطع في وسائل التواصل وقيام بعض الشعراء بالتفاعل مع الموقف بقصائدهم ، تكفل مجموعة من المواطنين وبعض الخليجيين وقروب فورد بإصلاح وإعادة هيكلة السيارة وتسليمها له بإذن الله حال اكتمال إصلاحها له في مقر سكنه بعفيف .

وأكد فهد أنه تم شحن المركبة اليوم متوجها للقصيم على ظهر شاحنة تمهيداً للبدء بإعادة هيكلتها وإصلاحها.

و قدم فهد شكره عبر الوئام لجميع المتبرعين له بإصلاح سيارة والده وكذلك الشعراء الذين تفاعلوا مع الموقف بقصائدهم .

من جانبه أوضح للوئام متبني الفكرة عضو فريق قروب فورد في الخليج عبدالرحمن بن عبدالعزيز العقلا والذي قال نجدها فرصة ذهبية نحن أعضاء قروب فورد بالخليج لإعادة تأهيل وتجديد وتصليح فورد العم مطلق كأنه شد بلد من مصنعه.

بالإضافة إلى تجهيز مكيف به وتجهيز جميع أوراقه من حيث التأمين وتجديد الاستمارة واللوحات ولن يستغرق ذلك طويلاً بإذن الله

وقال العقلا عند تبني الفكر بأنه تأثر من مقطع العم مطلق وهو يناظر في سيارته المتهالكة والتي أكل عليها الزمان وشرب وكأنه يتحسر بالإضافة إلى شيلة نايف ابا العون التي زادت الموقف تأثراً .