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عددهم 3 أفراد

ضبط عصابة ارتكبت 19 جريمة باستخدام الدراجات النارية في الرياض

ضبط عصابة ارتكبت 19 جريمة باستخدام الدراجات النارية في الرياض
weam.co/567396
الرياض- الوئام:

تمكنت شرطة الرياض من القبض على عصابة مكونة من 3 أفراد، ارتكبوا عدة جرائم سرقة ونشل للحقائب النسائية باستخدام الدراجات النارية، بلغ عددها 19.

وصرح المقدم شاكر بن سليمان التويجري، المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن “نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، أسفرت عن القبض على 3 مواطنين، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، بعد توفر الأدلة على تورطهم بارتكاب عددٍ من جرائم السرقة ونشل الحقائب النسائية باستخدام الدراجات النارية”.

وأضاف المقدم “التويجري”، في بيان، أنه “بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكاب 19 جريمة، بذات النمط والسلوك الإجرامي، وقد جرى إيقافهم وإحالتهم لفرع النيابة العامة”.

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