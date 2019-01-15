بالصور.. 317 معتمرا يصلون إلى المملكة من مصر إلى “ينبع”

المدينة - الوئام:

استقبلت إدارة الحج والعمرة بمحافظة ينبع، أمس الأحد، أول عبارة قادمة من جمهورية مصر العربية، تقل على متنها 317 معتمرًا، وصلت إلى ميناء ينبع التجاري عبر عبارة “محبة”.

وأوضح وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة، محمد بن عبد الرحمن البيجاوي، أن الإدارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة قامت بإنهاء إجراءات سفر كافة المعتمرين من الميناء وفق خط السير المجدول لهم، إذ غادر 208 معتمرين من الميناء إلى المدينة المنورة عبر 4 حافلات، فيما غادر 109 معتمرين إلى مكة المكرمة عبر 3 حافلات، لافتا إلى أن إنهاء الإجراءات والمغادرة تمت في وقت قياسي ووفق الزمن المقرر لها.

وأفاد وكيل الوزارة لشؤون الزيارة بأن إدارة الحج و العمرة بالمحافظة، وبناء على توجيهات معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، ومتابعة من معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، بدأت منذ وقت مبكر في تطبيق الخطة التشغيلية، مسخرة لذلك الطاقات البشرية اللازمة و ما يدعمها من إمكانيات لوجستية، وذلك وسط منظومة من الخدمات التي تقدمها وزارة الحج و العمرة في إطار الخطة التشغيلية لموسم العمرة الجاري.

و عبّر عدد من المعتمرين عن سعادتهم بما شاهدوه من خدمات متكاملة وسهولة الإجراءات والمرونة في التعامل وحسن الاستقبال والضيافة، مقدمين شكرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – على ما يقدمونه من خدمات وجهود مخلصة لضيوف الرحمن من حجاج و معتمرين.

يذكر أن المنافذ السعودية استقبلت منذ بداية موسم العمرة الحالي وحتى يوم أمس 2,223,659 معتمرًا عبر المنافذ الجوية، فيما بلغ عد المعتمرين القادمين عبر المنافذ البرية 237,650 معتمرًا، كما وصل عدد المعتمرين القادمين بحرًا 13,970معتمرًا، فيما بلغ عدد التأشيرات الصادرة حتى يوم أمس 2.935.199 تأشيرة.