50% من مستخدمي أدوية الأمراض المزمنة يجهلون آثارها الجانبية

الرياض- الوئام:

توصل تقرير نُشر مؤخراً في مجلة العلوم التنظيمية للغذاء والدواء الصادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء، إلى أن 50% من مستخدمي أدوية الأمراض المزمنة لا توجد لديهم معلومات كافية عن الآثار الجانبية لها، و49% لا يعلمون ماذا يفعلون عند نسيان تناول الدواء في موعده.

وكانت أبرز نتائج التقرير الذي شمل 3557 شخصاً من جميع مناطق المملكة، أن 53% من أفراد العينة بحثوا عن معلومات دوائية من أي مصدر، وأن أكثر المصادر التي تم استخدامها للبحث عن المعلومات الدوائية كانت شبكة الانترنت، إذ صرح أكثر من 70% من المشاركين بأن مواقع الانترنت أول مصدر للبحث عن المعلومات الدوائية.

وتبيّن أن أكثر من 50% من المشاركين لا معلومات كافية لديهم عن تعارض أدويتهم مع الغذاء أو مع أدوية أخرى، في حين عبّر 52% عن قلقهم من جودة المعلومات الدوائية الموجودة على الانترنت، واتفق 35% على أن المعلومات التي حصلوا عليها كانت خاطئة.

وتركّز الهيئة العامة للغذاء والدواء على تعزيز وعي المستهلكين الذين يبحثون عن معلومات عن طريق شبكة الانترنت، وذلك من خلال إثراء ركن المستهلك في الموقع الالكتروني للهيئة الذي يتضمن مواد توعوية موثوقة، وكذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل: تويتر وانستغرام وسناب شات ويوتيوب وفيس بوك، فضلاً عن تلقي البلاغات والاستفسارات عبر مركز الاتصال الموّحد للهيئة (19999).