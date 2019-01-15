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لبرنامج "غذاؤكم أمانة

أمانة الطائف تضبط 18 مخالفة صحية ضمن حملات تفتيشية

أمانة الطائف تضبط 18 مخالفة صحية ضمن حملات تفتيشية
weam.co/567440
الوئام - متابعات

ضبطت أمانة الطائف، بلدية غرب الطائف الفرعية، مخالفات صحية في عدد من المطاعم والبوفيهات ومحلات الوجبات السريعة، خلال جولة ميدانية لمراقبي الفرع ضمن برنامج وزارة الشئون البلدية والقروية لسلامة الغذاء “غذاؤكم أمانة”.

وبلغت المنشآت المخالفة 18 محلاً من إجمالي 55 منشأة شملتها الحملة الرقابية التي استهدفت الرقابة على مستوى النظافة العامة ونظافة اماكن التحضير، ومناطق التخزين والحفظ، والبطاقات الصحية للعاملين، ومصدر المواد المستخدمة وتواريخ الصلاحية، وطبق مراقبو الفرع لائحة الجزاءات البلدية على المخالفين مع وضع جدول زمني لتصحيح المخالفات وإدراجهم ضمن برنامج المراقبة الدورية.

وبينت الأمانة أن تكثيف الحملات الرقابية هدفه رفع كفاءة المعروضات من الأطعمة والمواد الغذائية، والحد من مخالفة الاشتراطات الصحية بالمنشآت الغذائية حفاظاً على سلامة المستهلك.

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