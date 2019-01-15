شاهد .. مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في حادث انقلاب مروع بالباحة

الوئام-الباحة-عايض ال ركبان

لَقِيَ شخصان مصرعهما ، وأصيب 4 آخرون بإصابات صُنّفت بالبسيطه لحادث انقلاب شاحنة استنفرت على إثرها فرق الهلال الاحمر والدفاع المدني والمرور بالباحة.

وصرح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، عماد بن منسي الزهراني أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عن حادث انقلاب شاحنة على سيارتي كامري وكرولا وكان وقت البلاغ في تمام الساعة 16:07 بعد عصر اليوم الثلاثاء على رقم الطواري ( 997 ) حسب البلاغ الوارد بأن موقع الحادث الباحه تحديداَ دوار النخله .

وأفاد الزهراني : بأنه تم توجيه فرقتين إسعافيه من الهلال الأحمر و بتوجيه و مباشرة للموقع من قبل القائد الميداني صالح علي محفوظ الغامدي وعند وصول أول فرقه .

وقال الزهراني تفصيلاً : بأنه اتضح وجود اربع إصابات لشباب سعودين في العقد الثالث من العمر وايضاً ووفاتين لشاب سعودي وسائق الشاحنه من الجنسيه السودانيه بعد الكشف عليهم في الموقع

وبعد ذلك تم التعامل مع الاصابات الاربع إسعافياَ بالموقع ؛ ونقلت عن طريق إسعاف الهلال الأحمر لمستشفى الملك فهد بالباحة

وكان الحادث بمتابعة من قبل مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الأستاذ خالد بن محمد الغامدي من خلال جهاز الإتصالات اللاسلكية و الهاتف أولاً بأول لحين الإنتهاء من الحدث الأول ووجه بتسخير كافة الإمكانيات و إستخدام البرتوكولات الإسعافية.