إنهاء إجراءات أكثر من “144” ألف عاملة في مطار الملك خالد بالرياض

الوئام-الرياض

تمكنت وحدة استقبال العاملات المنزليات بمطار الملك خالد الدولي بالرياض التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، خلال التسعة أشهر

الماضية من إنهاء اجراءات استقبال وإرسال “144868”عاملة منزلية قادمة

للعمل في المملكة.

أوضح ذلك مدير الوحدة الأستاذ أحمد السند الذي ذكر أن عدد العاملات

اللاتي أكملن سفرهن إلى مختلفمناطق المملكة بعد وصولهن لمطار الملك خالد كمحطة وصول أولى هو “14515” عاملة، فيما بلغ عددالعاملات

المحالات إلى مراكز الإيواء بسبب تأخر كفلائهن عن الحضور لاستلامهن “3034” عاملة. بينماتم تسليم “127319” عاملة لكفلائهن في الرياض، مضيفاً

أن أبرز مهام الوحدة هي استقبال العاملة عندوصولها للمطار بالتنسيق مع

الجوازات والجمارك وإيوائها لحين الانتهاء من التواصل مع كفيلها وإبلاغهبوصولها، ليتم بعد ذلك تسليمها للكفيل عند حضوره وفق الإجراءات النظامية

الملزمة بحضور صاحبالعمل شخصياً مصطحباً أصل هويته الوطنية، أو تفويض من يراه باستلامها عن طريق نظام أبشر في حالتعذر حضوره مع ضرورة

تصديق التفويض من الغرفة التجارية بالنسبة للشركات والمؤسسات

وصلاحيته لمدة شهر من تاريخ إصداره، مشيراً إلى تحويل العاملة لمكتب رعاية

شؤون الخادمات، في حال تأخر الكفيلعن الحضور بما يزيد عن 24 ساعة.