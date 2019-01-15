سوريا تمنح فرصة التأهل لفلسطين بخسارتها أمام أستراليا

الوئام - متابعات

أهدى المنتخب السوري فرصة التأهل على طبق من ذهب إلى نظيره الفلسطيني بالخسارة 3-2 أمام أستراليا في بطولة كأس أسيا المقامة حاليا في الإمارات.

وبهذه النتيجة يكون المنتخب السوري فقد أمل التأهل رسميا إلى دور الـ16 بخسارته في ختام منافسات المجموعة الثانية.

أحرز الثلاثية الأسترالية كل من آور مابيل (41) وكريس إكونوميديس (54) وتوم روغيتش (90+3)، بينما دوّن الثنائية السورية عمر خربين (43) وعمر السومة (80 من ركلة جزاء).

وتذيل المنتخب السوري المنافسات في مجموعته برصيد نقطة يتيمة تاركاً المركز الثالث لفلسطين (نقطتان) والتي أنهت مباراتها أمام الأردن (المتصدرة بـ 7 نقاط) متعادلة 0-0، في حيت احتلت أستراليا وصافة المجموعة بـ 6 نقاط.

وأهدت خسارة “نسور قاسيون” أمل التأهل للفلسطينيين الذين سيترقبون نتائج المجموعات الأخرى للحلول بين أفضل أربعة منتخبات ستحل في المركز الثالث، وذلك لمعرفة إمكانية العبور إلى دور الـ 16 من عدمها.