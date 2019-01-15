حشد عسكري جنوب العاصمة طرابلس واللواء السابع مشاة يحمل السراج مسؤولية أي تصعيد

الوئام - متابعات

أعلنت وسائل إعلام ليبية أن حشودات عسكرية بدأت جنوب العاصمة الليبية طرابلس مساء الثلاثاء.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر عسكرية قولها إن اللواء السابع مشاة في الجيش الليبي يحمل فايز السراج مسؤولية أي تصعيد.

فيما أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي العقيد أحمد المسماري، الثلاثاء، انطلاق عملية عسكرية شاملة لتحرير مناطق الجنوب الغربي، محددا أهداف العملية بتأمين سكان المناطق من الإرهابيين من تنظيمي “داعش” والقاعدة والعصابات الإجرامية، والمحافظة على وحدة وسلامة التراب الليبي، وتأمين شركات النفط والكهرباء العاملة والمشاريع الزراعية بالمنطقة، وإيصال الخدمات الضرورية للمواطنين وإيقاف الهجرة غير الشرعية.