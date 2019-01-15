المملكة تدين وتستنكر تفجيري كابول ونيروبي

الوئام - متابعات

دان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية بأشد العبارات التفجيرين اللذين وقعا الثلاثاء في مدينتي كابول ونيروبي.

وأفادت تقارير إخبارية بأن الهجوم الذي تشهده العاصمة الكينية نيروبي أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 14 آخرين.

وأعلنت حركة الشباب الصومالية مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع اليوم الثلاثاء.

وأبلغ متحدث باسم حركة الشباب الإسلامية المتشددة في الصومال رويترز بأن الحركة مسؤولة عن هجوم في العاصمة الكينية نيروبي.

وقال عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية في الحركة “نحن وراء الهجوم في نيروبي. العملية مستمرة. سنعلن التفاصيل لاحقا”.