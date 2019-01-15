“لوح بعصا غليظ وتكلم بصوت خفيض”.. نظرية ترامب الجديدة القديمة للتعامل مع أردوغان

سياسة ترامب الأخيرة مع أردوغان غيرت من لهجة الخطاب التركي فبعد أن كان يتمثل في دفن الأكراد في مناطقهم والقضاء عليهم تماما بالنار والحديد، تحدث الرئيس أردوغان اليوم عن دفن داعش ووحدات حماية الشعب الكردية في حال “اقتحموا الحدود”، مشيرا إلى أن المنطقة العازلة ستقوم تركيا بفرضها وفق الاتفاق مع الأمريكيين.

الأحد، هدد ترامب تركيا في تغريدة قائلا إنه “سيدمر اقتصادها إذا هاجمت الأكراد”، ففتح بذلك الجرح التركي الذي مازال ينزف في العديد من القطاعات الاقتصادية.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تفسيرا لكلمات ترامب القاسية، عندما قال إن تغريدة الرئيس كانت تشير إلى عقوبات يمكن فرضها على أنقرة في حال تحركت عسكريا ضد الأكراد.