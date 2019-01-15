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والهلال الأحمر يستعد

25 فرقة إسعافية و60 متطوعا ومتطوعة جاهزون لمباراة السوبر الإيطالي بالجوهرة المشعة

25 فرقة إسعافية و60 متطوعا ومتطوعة جاهزون لمباراة السوبر الإيطالي بالجوهرة المشعة
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الوئام-جدة-هاني الثبيتي

صرح المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الاحمر السعودي بمحافظة جده ، عبدالله احمد ابوزيد عن الانتهاء من الخطة التشغيلية لتغطية أحداث مباراة كاس السوبر الإيطالي بين  ناديي ( يو فنتوس & آي سي ميلان )،  والتي ستقام يوم الأربعاء الموافق 10-05-1440 هـ  بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة .
حيث عمدت الخطة على تجهيز عدد (25) فرقة إسعافية واستجابة متقدمة و ( 60) متطوع ومتطوعة يتم نشرها على انحاء الملعب من الداخل والخارج والطرق المؤدية للمدينة الرياضية وذلك للحفاظ على سلامة الجمهور والمشاركين وتقديم الرعاية الطبية العاجلة في حال حدوث اصابات خلال مجريات المباراة لا قدر الله ، وذلك حسب الخطة المعدة للمنشئات الرياضية
كما ان هيئة الهلال الاحمر السعودي بمحافظة جده تدعو الحاضرين بتوخي الحذر في الدخول والخروج وعدم التزاحم والتدافع لتجنب وقوع اي اصابه ، كما افاد أبوزيد انه عند وقوع اي حاله إسعافية يلزم سرعة الاتصال على الرقم 997

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