١٨٠٠ قائد مدرسة وقائدة يستعرضون الاختبارات الدولية ومشروع مدارس الجودة

الوئام-الطائف-عبد الله العازمي

نظّمت اليوم إدارة الجودة وقياس الأداء بالإدارة العامة للتعليم بالطائف بشقّيها ( بنين ، بنات ) ملتقى الجودة وقياس الأداء الأول على مسرح الإدارة بالفيصلية ، بحضور المدير العام للتعليم طلال اللهيبي ومساعديه للشؤون التعليمية للبنين والبنات والمساعد للخدمات المسانده ومدير إدارة الجودة وقياس الأداء ومديري ومديرات الإدارات والمشرفين التربويين والمشرفات وقادة وقائدات المدارس. واستعرضت إدارة الجودة وقياس الأداء في بداية الملتقى عرض مرئي عن الجودة ومنجزات الإدارة ، ودليل العمليات مع مراحل تطبيق الجودة ، ومنهجيات الأداء في تعليم الطائف ، بالإضافة إلي متطلبات الجودة .

وأوضح المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي في كلمته خلال هذه المناسبة ، أن الجودة في العمل هدف من الأهداف الرئيسية ، وأن إتقان العمل ليس بالعملية الصعبة ، وحلقات الجودة مثل حلقات البحث ، مضيفاً أن تحقيق رضا المستفيد يكون بتوفير متطلباته ، لافتاً إلى أن هناك معلمين ومعلمات في المدارس لديهم قدرات عاليه في الجودة ، وهذا مؤشر إيجابي اتضح في المنتدى الدولي للمعلمين ، وكشف عن مدى إمكانياتهم العملية ، مبيناً أن الاختبارات الدولية والوطنية الهدف الأساسي منها هو في مخرجات التعليم التي تكون من خلال الجودة ، وهي معبار لما يقدم في المدارس ، حاثاً قادة وقائدات المدارس على أن تلك المدارس بيوت تنبع منها الخبرات نتيجة للجهود المميزة ، وإبرازها حتي يكون لها تأثير على الجميع في تحقيق التطلعات . ومقدما شكره لمدير إدارة الجودة وقياس الأداء خالد الثبيتي ومساعدته هدى الداموك وفريق العمل من البنين والبنات على جهودهم في نشر ثقافة الجودة في الميدان التربوي.

واشتمل الملتقى على ثلاثة فعاليات ، تضمنت الفعالية الأولى مشروع حلقات الجودة التي تعد تقنية من تقنيات الإدارة التشاركية في حلقات الجودة ، وتقوم على تحسين طرق العمل من خلال المشاركة في تحديد فرص التحسين وتحليلها واستخدام أدوات ومنهجيات الجودة ، فيما كانت الفعالية الثانية عن الاختبارات الدولية والوطنية ، التي من خلالها يتم رفع المستوى التحصيلي للطلاب والطالبات في الاختبارات الدولية والوطنية ، في حين كانت الفعالية الثالثة تتضمن مشروع مدارس الجودة ، وهي معنية بتحسين الأداء المدرسي عن طريق قياس الأداء المقوّد بالنتائج .

وكان الملتقى اشتمل على تكريم اللجان العاملة في معرض اليوم العالمي للجودة والذي نظمته الإدارة بجوري مول حيث سلم اللهيبي الدروع التذكارية وشهادات التقرير على أعضاء اللجان من البنين كما كرمت المساعدة للشؤون التعليمية للبنات المشاركات في اللجان .