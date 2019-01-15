مدارس إدارات التعليم بمنطقة مكة المكرمة فصيحة

الوئام-الطائف-عبد الله العازمي

بمشاركة إدارت التعليم بالمنطقة الغربية ممثلة في مديري ومديرات الإشراف ورؤساء ورئيسات اللغة العربية تقام ورشة عمل حول مبادرة ( مدرستي فصيحة) والتي تقام بفندق الشيراتون بمحافظة جدة والتي أتت على إثر اجتماع مديري تعليم إدارات منطقة مكة المكرمة، حيث تهدف المبادرة إلى تعزيز اللغة العربية وذلك بتطبيق المبادرة في مدارس المحافظات ضمن مبادرة كيف نكون قدوة انطلقت فعاليات عمل الورشة والتي من شأنها تعزيز اللغة باعتبارها لغة هوية وانتماء

وقد مثل إدارة تعليم الطائف مديرة الإشراف الأستاذة هند الزرقي ورئيس قسم اللغة العربية الأستاذ يوسف الثقفي (ونائبا عن مدير الإشراف التربوي)ورئيسة قسم اللغة العربية الأستاذة هاجر الحارثي

والذي ينتظر نقل المبادرة لمدارس تعليم الطائف بعد رفع نتائج اللقاء لمقام مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل والذي عرف عنه اهتمامه الكبير بلغة القرآن لكريم