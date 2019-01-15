عاجل.. “جوازات مكة” تكشف تفاصيل صورة موظفها مع رونالدو

مكة - الوئام - حجب العصيمي

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة لأحد موظفي الجوازات في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة وهو يوقف نجم الكرة البرتغالية ونادي يوفينتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، ممسكا بجواز سفره.

وإشارة لما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بصورة موظف الجوازات مع النجم العالمي كريستيانو رونالدو، رحب مدير جوازات منطقة مكة المكرمة العميد عابد الحارثي بكل القادمين للمملكة العربية السعودية متمنياً لهم طيب الإقامة، موضحاً أن موظف جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجده قام بأداء عمله وهو التأكيد على اكتمال الإجراءات الخاصة لدخول كافة الأخوة الوافدين وكذلك التأكد من وجود ختم الدخول بجانب التأشيرة تسهيلاً بعد ذلك لإجراءات سفره حين المغادرة.

وأشار مدير جوازات المنطقة إلى أن التعليمات الخاصة بذلك هي الترحيب بكافة القادمين للمملكة العربية السعودية سواء من الحجاج أو المعتمرين أو الزائرين وجميع ضيوف الدولة، وتسهيل إجراءات دخولهم دون المساس بالمنظومة الأمنية الخاصة بنظامية دخولهم سعيا منا دائما للارتقاء بخدماتنا بكل يسر وسهولة.