قناة ليبية تمولها قطر تتوقف بعد محاصرتها باتهامها الإرهاب

الوئام - متابعات

أعلنت قناة النبأ الإخوانية الليبية، أنها ستوقف خدمات البث الفضائي، اعتبارا من 1 فبراير المقبل، نتيجة مرورها بأزمة مالية. عقب اتهام مالك القناة بالتحريض على الإرهاب.

ويملك القناة الليبية الإخوانية الممولة من النظام القطري، الليبي عبد الحكيم بلحاج، أمير الجماعة “الليبية المقاتلة” الإرهابية.

إعلان القناة وقف البث، جاء عقب، قبول نيابة شرق بنغازي، دعوى قدمها محامون وناشطون من مدينة بنغازي الليبية، نيابة عن 13 أسرة من أسر شهداء الجيش الوطني ضد مالك القناة.

من جانبه، أكد رئيس نيابة شرق بنغازي الكلية عادل مفتاح الماجري، في تصريحات صحفية، أن النيابة قد سجلت القضية بشكل رسمي وبدأت بالاستماع لرافعي الدعوى من أسر الشهداء والمحامين الذين قدموا القضية.

وأضاف الماجري، أن الخطوة التالية ستكون استدعاء المدعى عليه لسماع ردوده وأقواله قبل أن تقدم القضية للنظر أمام المحكمة، وفق الاجراءات القانونية المتبعة.

ووضع مجلس النواب الليبي ودول السعودية والإمارات والبحرين ومصر بلحاج وقناة النبأ على قائمة الشخصيات والكيانات الإرهابية الممولة من الحكومة القطرية الراعية للإرهاب.