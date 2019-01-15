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#كأس_آسيا2019: مؤتمر صحفي لبيتزي غدا.. والأخضر يواصل التحضيرات لمباراة قطر

#كأس_آسيا2019: مؤتمر صحفي لبيتزي غدا.. والأخضر يواصل التحضيرات لمباراة قطر
weam.co/567525
الوئام - متابعات

يعقد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم “الأرجنتيني” المدير الفني خوان انطونيو بيتزي عند الخامسة والربع من مساء الغد مؤتمرًا صحفيًا في قاعة المؤتمرات الصحفية باستاد مدينة زايد الرياضية بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي استعدادًا لمواجهة قطر بعد غدٍ الخميس ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الخامسة بكأس آسيا 2019.

وواصل المنتخب السعودي تحضيراته للمواجهة المقبلة بتدريب على استاد القوات المسلحة بأبوظبي بمشاركة المدافع ياسر الشهراني بعد اكتمال جاهزيته إثر الإصابة التي تعرض لها في مواجهة كوريا الشمالية في الجولة الأولى من البطولة، فيما اكتفى زميله عمر هوساوي بأداء تدريباته الخاصة على فترتين ما بين النادي الصحي والملعب.

وركز بيتزي خلال التدريب على الكرات العرضية، والتسديد على المرمى، قبل أن يقوم بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين أدّت مناورة في منتصف الملعب.

يذكر أن لقاء الخميس سيكون حاسماً لتحديد متصدر ووصيف المجموعة حيث أن الفوز سيجعل المنتخب السعودي يحتل المركز الأول بالعلامة الكاملة بعد فوزه في لقائي كوريا الشمالية ولبنان ( 4-0 ) ، (2-0 ) على التوالي وبالتالي ضمن الأخضر الوصول إلى دور 16 .

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