هجوم العند الإرهابي.. “ضابط كبير” ضمن الخلية وانصرف قبل 15 دقيقة

الوئام - متابعات

كشفت مصادر لقناة العربية أن ضابطا كبيرا كان من ضمن أفراد الخلية التي أوقفت في الهجوم على قاعدة العند اليمنية.

وأضافت المصادر أن الضابط الكبير قد غادر قاعدة العند قبل 15 دقيقة من الهجوم الذي نفذ بطائرة إيرانية من دون طيار، استخدمتها ميليشيات الحوثي.

وأعلنت وزارة الداخلية اليمنية، الثلاثاء، ضبط خلية إرهابية تابعة لميليشيات الحوثي تقف وراء الهجوم على قاعدة العند العسكرية الخميس الماضي، وتعمل الميليشيات في عدن ولحج والمناطق المحررة.

وجاء الإعلان في مؤتمر صحافي مشترك عقده نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية اليمني، أحمد الميسري، والعميد صالح السيد مدير أمن محافظة لحج.

وأوضح الميسري أنه تم القبض على أفراد الخلية خلال الأيام الماضية في محافظة لحج (شمال عدن) التي تقع فيها قاعدة العند العسكرية.

وأكد أن أفراد الخلية اعترفوا خلال التحقيقات معهم بتنفيذ عمليات اغتيالات وتفجيرات في عدن استهدفت قيادات أمنية وعسكرية.

كما اعترفوا بتلقيهم تدريبات في صنعاء وذمار، الخاضعتين لسيطرة الميليشيات، على أيدي خبراء حوثيين وذلك لتنفيذ عمليات اغتيالات وتفجيرات في المناطق المحررة.