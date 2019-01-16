إزالة “مباسط شاي الحطب” بطريق مكة – الليث

مكة المكرمة الوئام - حجب العصيمي:

نظمت بلدية الشوقية الفرعية، ممثلة بقسم مراقبة الأسواق، جولة ميدانية، اليوم، على عدد من المباسط المخالفة لبيع الشاي على الحطب، على امتداد طريق مكة – الليث، وجرت إزالة جمع المباسط المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وتستمر الجولات الميدانية ضمن إطار جهود أمانة العاصمة المقدسة وبلدياتها الفرعية، وبدعم من الإدارة العامة للنظافة، لمنع المباسط المخالفة بالشوارع والطرق العامة، للحفاظ على الصحة العامة والحد من الأضرار الصحية المتمثلة بالأدخنة الناجمة من إشعال الحطب، إضافة إلى أضرار المياه مجهولة المصدر واستخدام أدوات ومواد غير صحية ومواد غذائية مجهولة المصدر، تؤثر بشكل سبلي على صحة المواطنين والمقيمين.